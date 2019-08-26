Трамп допустил встречу с Роухани

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при "правильных обстоятельствах".
"Если обстоятельства будут верными, правильными, я бы согласился на это", - сказал он в воскресенье на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7.
При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он реалистичной возможность такой встречи в ближайшие недели, о чем ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент США ответил, что не знает Роухани, но считает его "отличным переговорщиком".
"Я думаю, он захочет встретиться. Думаю, что Иран хочет исправить ситуацию. Потому что они очень страдают. У них инфляция через край, их экономика полностью обрушилась. Эти санкции наносят им ужасный вред. Я не хочу, чтобы так было, они отличные люди. Но мы не можем позволить им обладать ядерным оружием", - сказал Трамп.
Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.