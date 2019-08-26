Трамп допустил встречу с Роухани

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при "правильных обстоятельствах".

"Если обстоятельства будут верными, правильными, я бы согласился на это", - сказал он в воскресенье на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7.

При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он реалистичной возможность такой встречи в ближайшие недели, о чем ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент США ответил, что не знает Роухани, но считает его "отличным переговорщиком".