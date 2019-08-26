Путин наградил Машкова, Купченко, Грачевского и Роднину

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил государственными наградами худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, народную артистку РСФСР Ирину Купченко, худрука тележурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, а также олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Машков получил "Орден почета". Грачевский и Купченко награждены Орденом дружбы.

Роднина удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".