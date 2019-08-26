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РИА Новости
Культура

Путин наградил Машкова, Купченко, Грачевского и Роднину

18:04 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил государственными наградами худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, народную артистку РСФСР Ирину Купченко, худрука тележурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, а также олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Машков получил "Орден почета". Грачевский и Купченко награждены Орденом дружбы.
Роднина удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".
Кроме того, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден худрук Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин.
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КультураБорис ГрачевскийИрина РоднинаИрина КупченкоВладимир МашковВладимир ПутинРоссия
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