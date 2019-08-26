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РИА Новости
Культура

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

18:01 26.08.2019 (обновлено: 18:42 26.08.2019)
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© AP Photo / Darron CummingsВыступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016
Выступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016
© AP Photo / Darron Cummings
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
В прошлом году Свифт смогла занять второе место в рейтинге после того, как ее альбом "Reputation" был продан тиражом более двух миллионов копий за первую неделю. В 2019 году певица поднялась на первую строчку, заработав на туре "Reputation" 226,1 миллиона долларов — он официально стал самым кассовым туром в истории США.
Как отмечает Forbes, Свифт также заработала на контракте с лейблом Republic Records и продаже нового альбома "Lover", который был выпущен в августе этого года.
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии заняла американская певица Бейонсе с доходом, которое издание оценило в 81 миллион долларов. За ней в рейтинге следует американская певица и актриса Рианна, заработавшая за год 62 миллиона долларов.
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В десятку самых богатых исполнительниц также вошли Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопез, Леди Гага, Селин Дион и Шакира. Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о заработке знаменитостей за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до вычета налогов.
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