Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes

В прошлом году Свифт смогла занять второе место в рейтинге после того, как ее альбом "Reputation" был продан тиражом более двух миллионов копий за первую неделю. В 2019 году певица поднялась на первую строчку, заработав на туре "Reputation" 226,1 миллиона долларов — он официально стал самым кассовым туром в истории США.

Как отмечает Forbes, Свифт также заработала на контракте с лейблом Republic Records и продаже нового альбома "Lover", который был выпущен в августе этого года.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии заняла американская певица Бейонсе с доходом, которое издание оценило в 81 миллион долларов. За ней в рейтинге следует американская певица и актриса Рианна, заработавшая за год 62 миллиона долларов.