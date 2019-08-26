В Калужской области арестовали обвиняемого в убийстве ветерана ВОВ

Как сообщило следствие, житель Малоярославца, подозреваемый в избиении до смерти ветерана Великой Отечественной войны, в дом которого он проник для того, чтобы добыть денег, был задержан в субботу. По данным следствия, мужчина, который является наркоманом, нанес 91-летнему ветерану не менее 10 ударов по голове и телу, в результате чего тот скончался.