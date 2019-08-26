В Калужской области арестовали обвиняемого в убийстве ветерана ВОВ

БРЯНСК, 26 авг - РИА Новости. Суд в Калужской области арестовал на два месяца подозреваемого в избиении до смерти ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону.
"Он арестован на два месяца, (предъявлено) обвинение по двум статьям, добавлен "разбой", - сообщила собеседница агентства.
Как сообщило следствие, житель Малоярославца, подозреваемый в избиении до смерти ветерана Великой Отечественной войны, в дом которого он проник для того, чтобы добыть денег, был задержан в субботу. По данным следствия, мужчина, который является наркоманом, нанес 91-летнему ветерану не менее 10 ударов по голове и телу, в результате чего тот скончался.
Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Позднее губернатор Калужской области, комментируя этот случай, высказал сожаление о том, что в России действует мораторий на смертную казнь.