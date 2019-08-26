Сюткин пообещал участникам "Голоса" прятать их недостатки

"В этой программе я участвую впервые, буду оправдывать оказанное мне доверие. Будем отстаивать свою точку зрения на музыку, помогать молодым ребятам становиться уникальными, потому что хорошо поющих много, а уникальными становятся только те, кто продолжает работать. Будем учить участников труду, гипертрофировать их достоинства и прятать недостатки, сильные стороны раскрывать и помогать", - сказал Сюткин РИА Новости, добавив, что судить он будет справедливо.