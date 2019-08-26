Белоруссия утвердила стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом

МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Совет министров Белоруссии своим постановлением утвердил стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной электростанции, сообщается в понедельник на сайте правительства.
"Стратегия разработана для формирования и реализации оптимальной с технологической точки зрения, экономически целесообразной, экологически и социально безопасной государственной политики в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской атомной электростанции", - говорится в сообщении.
На сайте правительства отмечается, что разработка стратегии осуществлялась с учетом международного научного и практического опыта, услуг, предоставляемых на международном рынке, экономической и технологической сложности реализации программ по прямому геологическому захоронению ОЯТ, а также возможности периодического пересмотра национальной системы по обращению с ОЯТ или ее корректировки. Подчеркивается, что "Белоруссия в области обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами ориентируется на использование технологий и экспертных знаний страны – поставщика ядерных технологий - Российскую Федерацию".
Согласно стратегии, в настоящее время предпочтительным вариантом обращения с ОЯТ БелАЭС является его переработка в Российской Федерации с возвратом в Белоруссию отходов, включенных в стеклоподобную матрицу, содержащих радионуклиды цезиево-стронциевой фракции, с исключением долгоживущих радионуклидов. К моменту возврата в Белоруссию отходов переработки ОЯТ (ориентировочно к 2050 году) требуется подтвердить наличие на территории страны установок для обращения с ними.
В документе отмечается, что "если соглашение о возврате ОЯТ в РФ не может быть исполнено, в качестве альтернативного варианта принимается долговременное промежуточное хранение ОЯТ с последующим захоронением в глубинной геологической формации или рассматриваются иные варианты с учетом новых научно-технических достижений при условии экономической и экологической целесообразности".
Общие затраты по указанным вариантам обращения с ОЯТ при существующих технологиях оцениваются от 2,5 миллиарда долларов до 3,5 миллиарда долларов за весь период эксплуатации БелАЭС (до 100 лет).
БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.
27 декабря 2018, 12:58Новое оружие РоссииБатарею ЗРК "Тор-М2" передали полку, осуществляющему прикрытие БелАЭС