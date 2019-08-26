Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T17:41Z
https://ria.ru/20190826/1557923244.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150133/58/1501335885_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_3f75506ad70a7090da2413855061ce10.jpg
РИА Новости
Ядерные технологии

Белоруссия утвердила стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом

17:41 26.08.2019
933
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаСтроящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Совет министров Белоруссии своим постановлением утвердил стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной электростанции, сообщается в понедельник на сайте правительства.
"Стратегия разработана для формирования и реализации оптимальной с технологической точки зрения, экономически целесообразной, экологически и социально безопасной государственной политики в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской атомной электростанции", - говорится в сообщении.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
4 мая, 16:16Ядерные технологии
В белорусском МИД раскритиковали заявления Литвы о БелАЭС
На сайте правительства отмечается, что разработка стратегии осуществлялась с учетом международного научного и практического опыта, услуг, предоставляемых на международном рынке, экономической и технологической сложности реализации программ по прямому геологическому захоронению ОЯТ, а также возможности периодического пересмотра национальной системы по обращению с ОЯТ или ее корректировки. Подчеркивается, что "Белоруссия в области обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами ориентируется на использование технологий и экспертных знаний страны – поставщика ядерных технологий - Российскую Федерацию".
Согласно стратегии, в настоящее время предпочтительным вариантом обращения с ОЯТ БелАЭС является его переработка в Российской Федерации с возвратом в Белоруссию отходов, включенных в стеклоподобную матрицу, содержащих радионуклиды цезиево-стронциевой фракции, с исключением долгоживущих радионуклидов. К моменту возврата в Белоруссию отходов переработки ОЯТ (ориентировочно к 2050 году) требуется подтвердить наличие на территории страны установок для обращения с ними.
В документе отмечается, что "если соглашение о возврате ОЯТ в РФ не может быть исполнено, в качестве альтернативного варианта принимается долговременное промежуточное хранение ОЯТ с последующим захоронением в глубинной геологической формации или рассматриваются иные варианты с учетом новых научно-технических достижений при условии экономической и экологической целесообразности".
Общие затраты по указанным вариантам обращения с ОЯТ при существующих технологиях оцениваются от 2,5 миллиарда долларов до 3,5 миллиарда долларов за весь период эксплуатации БелАЭС (до 100 лет).
БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.
Зенитно-ракетный комплекс Тор-М2
27 декабря 2018, 12:58Новое оружие России
Батарею ЗРК "Тор-М2" передали полку, осуществляющему прикрытие БелАЭС
801001
Обсудить 1
Ядерные технологииБелорусская АЭСРосатомБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
РИА
Новости
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Лента
новостей
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider
Переиграть Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США
Военнослужащий войск специального назначения Вооруженных сил Армении
В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Здание Верховной Рады Украины
В Раде заявили о задаче Украины "развалить Московию"
Карское море
Норвегия проведет проверку Севморпути
Почетный караул сил самообороны Японии
Почему конфликт Японии и Южной Кореи бьет по Америке
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
Лента новостейМолния