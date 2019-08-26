Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T17:40Z
https://ria.ru/20190826/1557923190.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155200/77/1552007786_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_e93a2bdb902286222dc7b14433ab4fd0.jpg
РИА Новости

Президент Ливана заявил о праве дать ответ на атаки Израиля по стране

17:39 26.08.2019 (обновлено: 17:40 26.08.2019)
916
© Фото : пресс-служба Президента Республики ЛиванПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун
© Фото : пресс-служба Президента Республики Ливан
Президент Ливана Мишель Аун . Архивное фото
БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун заявил о нарушениях Израилем резолюции Совбеза ООН 1701 в связи с атаками беспилотников в пригороде Бейрута и в долине Бекаа, оставив право за Ливаном на ответные действия в целях самообороны.
Ливанское руководство ранее неоднократно обращалось в СБ ООН с требованием принять меры и оказать давление на Израиль в связи с регулярными нарушениями воздушных, морских и сухопутных границ Ливана.
"Президент Аун сказал господину Кубишу (спецпосланник ООН в Ливане Ян Кубиш), что атаки на южный пригород Бейрута и район Кусейа на ливано-сирийской границе нарушают первый пункт резолюции СБ ООН 1701. То, что требуется от Ливана в этом международном документе, должно распространяться также на Израиль", - сказано в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы президентского дворца.
Президент Ливана Мишель Аун
Вчера, 17:13РИА Новости
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"
"Я неоднократно на встречах с вами говорил, что Ливан не выпустил ни одной пули с границы, что допустимо для самообороны. Произошедшее вчера дает нам право это сделать", - сказал во время встречи Аун, подчеркнув стремление ливанского народа к миру, а не к войне.
В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.
В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер-министр страны Саад Харири назвал их неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана.
Города мира. Эль-Кувейт
Вчера, 17:04РИА Новости
Кувейт выразил готовность помочь Ливану в противостоянии с Израилем
276001242
Обсудить 1
Мишель АунСаад ХаририСовет Безопасности ООНСирияООНИзраильЛиванВ мире
Рекомендуем
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД озабочен силовыми акциями в Ливане и Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху призвал к "немедленным действиям" по вопросу Ирана
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark
Ливанские СМИ сообщили о вторжении израильских беспилотников и истребителей
Лента
новостей
Граница Израиля с Ливаном
Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Полицейские в шведском городе Мальме
Россияне не пострадали во время стрельбы в шведском Мальме
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири
Ливан призвал постоянных членов СБ ООН осудить агрессию Израиля
Военнослужащий войск специального назначения Вооруженных сил Армении
В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
Михаил Ульянов
Ульянов прокомментировал заявления США по поставкам оружия Ирану
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
Трамп допустил встречу с Роухани
Андрей Тюлин
Глава компании "Российские космические системы" ушел в отставку
Здание Верховной Рады Украины
В Раде заявили о задаче Украины "развалить Московию"
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния