Президент Ливана заявил о праве дать ответ на атаки Израиля по стране

БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун заявил о нарушениях Израилем резолюции Совбеза ООН 1701 в связи с атаками беспилотников в пригороде Бейрута и в долине Бекаа, оставив право за Ливаном на ответные действия в целях самообороны.

Ливанское руководство ранее неоднократно обращалось в СБ ООН с требованием принять меры и оказать давление на Израиль в связи с регулярными нарушениями воздушных, морских и сухопутных границ Ливана.

"Президент Аун сказал господину Кубишу (спецпосланник ООН в Ливане Ян Кубиш), что атаки на южный пригород Бейрута и район Кусейа на ливано-сирийской границе нарушают первый пункт резолюции СБ ООН 1701. То, что требуется от Ливана в этом международном документе, должно распространяться также на Израиль", - сказано в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы президентского дворца.

"Я неоднократно на встречах с вами говорил, что Ливан не выпустил ни одной пули с границы, что допустимо для самообороны. Произошедшее вчера дает нам право это сделать", - сказал во время встречи Аун, подчеркнув стремление ливанского народа к миру, а не к войне.

В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.