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РИА Новости

Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава

17:37 26.08.2019
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© Фото : ФСИН РоссииЗаместитель главы ФСИН Валерий Максименко
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко
© Фото : ФСИН России
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Хочу заявить официально. Я обращусь к директору службы с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передачи тюремной медицины в ведение министерства здравоохранения РФ. Со следующей недели будем вести консультации по этой теме с Минздравом и Минюстом. У нас получилось на сегодня лучше, чем где бы то ни было. Но должно быть ещё лучше", - приводит его слова радиостанция.
В частности, по словам Максименко, 7-8 лет назад смертность от туберкулёза в уголовно-исполнительной системе составляла 107 человек на 100 тысяч, сейчас - 7,4 человека.
"Там, где нет врачей, люди не едут в облцентр. Если там есть колония или тюрьма, люди приходят туда. Просто с улицы говорят "помогите, доктора". И мы помогаем, лечим бесплатно", - рассказал он.
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Валерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний РФМинистерство здравоохранения РФОбщество
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