Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Хочу заявить официально. Я обращусь к директору службы с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передачи тюремной медицины в ведение министерства здравоохранения РФ. Со следующей недели будем вести консультации по этой теме с Минздравом и Минюстом. У нас получилось на сегодня лучше, чем где бы то ни было. Но должно быть ещё лучше", - приводит его слова радиостанция.

В частности, по словам Максименко, 7-8 лет назад смертность от туберкулёза в уголовно-исполнительной системе составляла 107 человек на 100 тысяч, сейчас - 7,4 человека.