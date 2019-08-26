Медучреждения в Калужской области получили новые автомобили

КАЛУГА, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в понедельник вручил руководителям лечебно-профилактических учреждений региона ключи от 17 микроавтобусов "Газель" и 12 передвижных мобильных комплексов, оснащенных медоборудованием, сообщило правительство региона.

На закупку "Газелей" из областного бюджета было выделено 30,5 миллиона рублей. Отмечается, что микроавтобусы будут доставлять жителей небольших населенных пунктов в межрайонные медицинские центры.

Власти сообщают, что также глава региона вручил ключи от 12 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Мобильные комплексы были приобретены в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". В прошлом году в регионе уже начали работу пять таких машин.

"В настоящее время на средства федерального бюджета были приобретены еще 12 передвижных комплексов, оснащенных медоборудованием. На эти цели из федеральной казны выделено около 84 миллиона рублей. Передвижные ФАПы будут использоваться для обслуживания жителей сел и деревень с численностью населения менее 100 человек", - говорится в сообщении.

Автомобили оснащены системой ГЛОНАСС. Организована диспетчерская служба, которая позволит обеспечить контроль за работой автотранспорта в режиме реального времени, следить за маршрутом движения автомобиля и в случае необходимости оказать техническую поддержку. Все автомобили находятся на балансе в Калужском областном медицинском центре, где будет осуществляться их техническое обслуживание.

"Оснащение медицинских организаций современным автотранспортом проводится, прежде всего, с целью повышения качества работы первичного звена здравоохранения. На это неоднократно обращал внимание президент нашей страны Владимир Путин", - подчеркнул Артамонов на церемонии вручения ключей.

Он заявил, что у каждого жителя области должна быть гарантированная возможность добраться до места лечения на специальном транспорте, который активно закупается для муниципалитетов.