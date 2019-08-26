Глава компании "Российские космические системы" ушел в отставку

Тюлин был назначен на должность гендиректора РКС в августе 2014 года. За это время предприятие выступило с инициативой замены на отечественную электронику ранее закупавшихся элементов, инициировало проект многоспутниковой группировки "Эфир", ставшей основой проекта "Сфера", а также вышло с идеей оцифровки всей поверхности планеты "Цифровая Земля" и многих других проектов.