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РИА Новости

Глава компании "Российские космические системы" ушел в отставку

17:33 26.08.2019
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© Фото : пресс-служба ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"Андрей Тюлин
Андрей Тюлин
© Фото : пресс-служба ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Андрей Тюлин . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор компании "Российские космические системы" Андрей Тюлин покинул пост, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса".
"У него завершился пятилетний контракт", - пояснили в госкорпорации.
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Российские космические системы - головное предприятие по производству микроэлектроники для российских спутников.
Тюлин был назначен на должность гендиректора РКС в августе 2014 года. За это время предприятие выступило с инициативой замены на отечественную электронику ранее закупавшихся элементов, инициировало проект многоспутниковой группировки "Эфир", ставшей основой проекта "Сфера", а также вышло с идеей оцифровки всей поверхности планеты "Цифровая Земля" и многих других проектов.
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Андрей ТюлинРоссийские космические системыКосмос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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