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РИА Новости

Макрон поправил журналиста, спутавшего президента Ирана с вождем индейцев

17:16 26.08.2019
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© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
© AP Photo / Francois Mori
БИАРРИЦ (Франция), 26 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита "Большой семерки" в Биаррице поправил журналиста, перепутавшего имена президента Ирана Хасана Роухани и вождя индейцев каяпо Раони Метуктире.
На совместной с президентом Чили Себастьяном Пиньерой пресс-конференции Макрон говорил, в частности, о решении проблемы горящих лесов Амазонии и о контактах с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро. Индейцы каяпо живут в восточной части Бразилии.
"Вы сделали сюрприз - (на саммит) прибыл иранский министр иностранных дел (Мохаммад Джавад Зариф). И мы узнали, что вождь Роани прибыл на G7 в Биарриц. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Какое сообщение вы хотите передать президенту Болсонаро этим приглашением?", - обратился к французскому президенту один из журналистов.
В ответ Макрон с улыбкой поправил его, отметив, что вождя зовут "Раони".
"Роани (Роухани) - это тоже шеф, только не тот, что здесь", - добавил Макрон, подчеркнув, что вождь Роани прибыл в Биарриц по приглашению неправительственных организаций, а не какой-либо из стран-участниц G7.
Во французском языке имена президента Ирана и вождя индейцев произносятся почти схожим образом: "Роани" (Rohani) и "Раони" (Raoni).
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