Макрон поправил журналиста, спутавшего президента Ирана с вождем индейцев

БИАРРИЦ (Франция), 26 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита "Большой семерки" в Биаррице поправил журналиста, перепутавшего имена президента Ирана Хасана Роухани и вождя индейцев каяпо Раони Метуктире.

На совместной с президентом Чили Себастьяном Пиньерой пресс-конференции Макрон говорил, в частности, о решении проблемы горящих лесов Амазонии и о контактах с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро. Индейцы каяпо живут в восточной части Бразилии.

"Вы сделали сюрприз - (на саммит) прибыл иранский министр иностранных дел (Мохаммад Джавад Зариф). И мы узнали, что вождь Роани прибыл на G7 в Биарриц. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Какое сообщение вы хотите передать президенту Болсонаро этим приглашением?", - обратился к французскому президенту один из журналистов.

В ответ Макрон с улыбкой поправил его, отметив, что вождя зовут "Раони".

"Роани (Роухани) - это тоже шеф, только не тот, что здесь", - добавил Макрон, подчеркнув, что вождь Роани прибыл в Биарриц по приглашению неправительственных организаций, а не какой-либо из стран-участниц G7.