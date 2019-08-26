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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии в летней оздоровительной кампании задействовали 383 организации

17:14 26.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПарк Левобережный в Москве
Парк Левобережный в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 26 авг – РИА Новости. В загородных лагерях Чувашии этим летом отдохнули около 19 тысяч детей, в лагерях дневного пребывания – почти 24 тысячи, сообщил министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашии, в этом году в регионе действовали 383 организации отдыха детей, всего на проведение летней оздоровительной кампании было направлено более 474 миллионов рублей.
Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев в свою очередь уточнил, что с начала года в детских оздоровительных лагерях Чувашии отдохнули почти 6 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
"Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, правительство Чувашии предоставляет льготы на отдых и оздоровление. Из общего количества детей 801 ребенок отдохнул бесплатно на базе загородных оздоровительных лагерей, 2374 ребенка – с оплатой 5% от средней стоимости путевки – это в пределах 750 рублей", – сказал Димитриев.
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По словам министра, с начала года на временные рабочие места были трудоустроены около 11 тысяч несовершеннолетних. В свободное от учебы время подростки занимаются озеленением и благоустройством территорий, ухаживают за скверами и парками, собирают лекарственные травы, занимаются прополкой и помогают в уборке урожая, делают косметический ремонт школ, оказывают социальную помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.
В пресс-службе добавили, что четвертая смена в детских оздоровительных лагерях Чувашии завершится с 28 по 30 августа.
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Чувашская республикаСергей Кудряшов
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