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РИА Новости

Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"

17:13 26.08.2019 (обновлено: 18:01 26.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 26 авг — РИА Новости. Ливан может расценить атаки израильских беспилотников как "объявление войны", заявил президент Мишель Аун на встрече со спецпосланником ООН Яном Кубишем.
"Ливан направил жалобу в СБ ООН в ответ на агрессию Израиля в южном пригороде Бейрута и оставляет за собой право на самозащиту, так как произошедшее "как объявление войны" дает нам право защищать наш суверенитет и независимость", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Также Аун подчеркнул, что действия Израиля нарушают первый пункт резолюции СБ ООН 1701.
"Я неоднократно на встречах с вами говорил, что Ливан не выпустил ни одной пули с границы, что допустимо для самообороны. Произошедшее вчера дает нам право это сделать", — заключил президент.
Города мира. Эль-Кувейт
Вчера, 17:04РИА Новости
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В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута. Один дрон потерпел крушение и попал в руки членов движения, второй взорвался.
Инцидент произошел через несколько часов после того, как израильские военные нанесли авиаудары близ сирийской столицы. Израильтяне заявили, что ударили под Дамаском по иранским объектам, чтобы сорвать атаку ударных беспилотников по своей стране.
В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины в Ливане, недалеко от границы с Сирией.
Премьер-министр Ливана Саад Харири
25 августа, 12:44РИА Новости
Премьер Ливана назвал атаку израильских дронов в Бейруте агрессией
18419813194266
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Мишель АунООНИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
"Также Аун подчеркнул, что действия Израиля нарушают первый пункт резолюции СБ ООН 1701" - Надо же!!! О резолюции вспомнил. Пункт 1. Сам Ливан не выполняет эту резолюцию по следующим пунктам: п. 2: "развернуть ВС Ливана во всех южных районах страны" п. 3: " чтобы не было никакого оружия без согласия правительства Ливана и никакой власти, кроме власти правительства Ливана" п. 8: "создание между «голубой линией» и рекой Литани района, свободного от любого вооруженного персонала, сил и средств и вооружений, кроме относящихся к силам правительства Ливана и ВСООНЛ" п. 8: "требование о разоружении всех вооруженных групп в Ливане" п. 8: " никакой продажи или поставки Ливану оружия и связанных с ним материалов, за исключением случаев, когда это санкционировано его правительством"
26 августа, 22:26
yoram
5700009
Не выполняется ООН: п. 12: "уполномочивает ВСООНЛ принимать все необходимые ... меры в районах развертывания их сил для обеспечения того, чтобы район их операций не использовался в целях осуществления какой бы то ни было враждебной деятельности" п. 14: "призывает правительство Ливана обеспечить контроль за границами страны и другими пунктами въезда в нее для недопущения ввоза в Ливан без его согласия оружия" Не выполняется странами членами ООН (Иран, Сирия, КНДР, Китай, Россия и т.д.) п. 15а: "продажа или поставка вооружений" п. 15б: "оказание услуг по техническому обучению или технической помощи, связанных с предоставлением, изготовлением, обслуживанием или применением средств, перечисленных в подпункте (а) выше"
26 августа, 22:26
yoram
6000004
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