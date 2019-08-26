Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"

БЕЙРУТ, 26 авг — РИА Новости. Ливан может расценить атаки израильских беспилотников как "объявление войны", заявил президент Мишель Аун на встрече со спецпосланником ООН Яном Кубишем.

"Ливан направил жалобу в СБ ООН в ответ на агрессию Израиля в южном пригороде Бейрута и оставляет за собой право на самозащиту, так как произошедшее "как объявление войны" дает нам право защищать наш суверенитет и независимость", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Также Аун подчеркнул, что действия Израиля нарушают первый пункт резолюции СБ ООН 1701.

"Я неоднократно на встречах с вами говорил, что Ливан не выпустил ни одной пули с границы, что допустимо для самообороны. Произошедшее вчера дает нам право это сделать", — заключил президент.

В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута. Один дрон потерпел крушение и попал в руки членов движения, второй взорвался.

Инцидент произошел через несколько часов после того, как израильские военные нанесли авиаудары близ сирийской столицы. Израильтяне заявили, что ударили под Дамаском по иранским объектам, чтобы сорвать атаку ударных беспилотников по своей стране.