Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T17:14Z
https://ria.ru/20190826/1557922014.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155627/50/1556275088_0:272:2730:1808_1036x0_80_0_0_0f9c621b84837897aa42475dad648e9b.jpg
РИА Новости

Семье пострадавшей в бассейне в Турции девочки продлили проживание в отеле

17:11 26.08.2019 (обновлено: 17:14 26.08.2019)
837
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум.
Бодрум.
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум.. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Туроператор, у которого покупала путевку семья девочки, пострадавшей в бассейне отеля в Турции, оплатил ещё неделю проживания родителям рядом с госпиталем, сообщил отец ребенка Андрис Лейкуцис.
"Были в больнице. Все идет своим чередом. Следующий маленький шажок вперёд. "Корал" оплатил ещё одну неделю нашего проживания. Так что мы рядом с дочкой", - рассказал он на своей странице в социальной сети.
Ранее петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении 12-летней россиянки, которая находится в коме после того, как ее руку засосало в насосную трубу бассейна отеля "Санхилл". По словам медиков, ее состояние пока оценивается как тяжелое, что не позволяет транспортировать ребенка в Россию для дальнейшего лечения. Врачи провели необходимые исследования для оценки состояния пострадавшей и планируют продолжать наблюдения.
Ранее генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Бассейн
20 августа, 18:10РИА Новости
Эксперт назвал вероятные причины ЧП с россиянкой в бассейне в Турции
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
Директор, администратор и техник отеля в Бодруме допрошены турецкой полицией, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
400180
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Девушка с аллергией на кошек
Врач объяснил, почему опасно чихать с закрытыми ртом и носом
РИА
Новости
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Раковые клетки
Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака
Рецепт необычной пиццы взорвал Сеть
Пять миллионов калорий: рецепт "убийственной" пиццы взорвал Сеть
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
Макрон поправил журналиста, спутавшего президента Ирана с вождем индейцев
Забор крови
В Британии обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Родители пострадавшей в Турции девочки отказались перевозить ее в Петербург
Автомобили скорой помощи
Число погибших от отравления грибами в Воронежской области возросло до 12
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
Горящий Амазонский лес в муниципалитете Кандейас-ду-Джамари на северо-западе Бразилии
Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии
ДТП с участием бетономешалки в Калужской области
После ДТП с пятью погибшими под Калугой задержали водителя бетономешалки
Санкт-Петербург
Эксперты оценили ход предвыборной кампании в Петербурге
Здание Верховной Рады Украины
В Раде заявили о задаче Украины "развалить Московию"
Зарубежные страны. Великобритания
МИД предупредил россиян о задержках в движении поездов в лондонском метро
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния