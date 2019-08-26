Семье пострадавшей в бассейне в Турции девочки продлили проживание в отеле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Туроператор, у которого покупала путевку семья девочки, пострадавшей в бассейне отеля в Турции, оплатил ещё неделю проживания родителям рядом с госпиталем, сообщил отец ребенка Андрис Лейкуцис.

"Были в больнице. Все идет своим чередом. Следующий маленький шажок вперёд. "Корал" оплатил ещё одну неделю нашего проживания. Так что мы рядом с дочкой", - рассказал он на своей странице в социальной сети.

Ранее петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении 12-летней россиянки, которая находится в коме после того, как ее руку засосало в насосную трубу бассейна отеля "Санхилл". По словам медиков, ее состояние пока оценивается как тяжелое, что не позволяет транспортировать ребенка в Россию для дальнейшего лечения. Врачи провели необходимые исследования для оценки состояния пострадавшей и планируют продолжать наблюдения.

Ранее генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.

Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.