Папа Франциск приветствовал реализацию документа "о человеческом братстве"

ВАТИКАН, 26 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск с радостью воспринял известие о создании Высшего комитета по достижению целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни", который был подписан им совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейхом Ахмадом Аль Тайибом 4 февраля в Абу-Даби, сообщил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Хотя, к сожалению, новости зачастую делают зло, ненависть и разделение, существует скрытый океан добра, который растет и дает надежду на диалог, взаимное познание, возможность создавать мир братства и мира совместно с представителями других вероисповеданий и всеми мужчинам и женщинами доброй воли", - привел слова понтифика по этому поводу официальный представитель Ватикана.

Папа Франциск поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов за конкретные действия по содействию человеческому братству и выразил надежду, что подобные инициативы будут множиться по всему миру.

Папа Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, который побывал на Аравийском полуострове. "Документ о человеческом братстве" был подписан в ходе его февральской апостольской поездки в ОАЭ. Подводя итоги этого визита, понтифик предостерег от ненависти и войны между христианами и мусульманами. По его словам, подписанный в Абу-Даби документ "родился из веры в Бога, который является отцом всех и отцом мира" и "осуждает любое разрушение, любой терроризм".

На прошлой неделе стало известно, что в Абу-Даби создан Высший комитет по достижению целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве". Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в этой связи, что комитет будет на региональном и международном уровнях оказывать содействие проведению встреч между религиозными лидерами, а также между руководителями различных международных организаций. В задачи комитета будет входить также продвижение конкретных мер в целях достижения взаимного уважения и добрососедства.