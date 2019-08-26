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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Папа Франциск приветствовал реализацию документа "о человеческом братстве"

17:12 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадь Святого Петра в Ватикане
Площадь Святого Петра в Ватикане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 26 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск с радостью воспринял известие о создании Высшего комитета по достижению целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни", который был подписан им совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейхом Ахмадом Аль Тайибом 4 февраля в Абу-Даби, сообщил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Хотя, к сожалению, новости зачастую делают зло, ненависть и разделение, существует скрытый океан добра, который растет и дает надежду на диалог, взаимное познание, возможность создавать мир братства и мира совместно с представителями других вероисповеданий и всеми мужчинам и женщинами доброй воли", - привел слова понтифика по этому поводу официальный представитель Ватикана.
Папа Франциск поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов за конкретные действия по содействию человеческому братству и выразил надежду, что подобные инициативы будут множиться по всему миру.
Папа Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, который побывал на Аравийском полуострове. "Документ о человеческом братстве" был подписан в ходе его февральской апостольской поездки в ОАЭ. Подводя итоги этого визита, понтифик предостерег от ненависти и войны между христианами и мусульманами. По его словам, подписанный в Абу-Даби документ "родился из веры в Бога, который является отцом всех и отцом мира" и "осуждает любое разрушение, любой терроризм".
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
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На прошлой неделе стало известно, что в Абу-Даби создан Высший комитет по достижению целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве". Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в этой связи, что комитет будет на региональном и международном уровнях оказывать содействие проведению встреч между религиозными лидерами, а также между руководителями различных международных организаций. В задачи комитета будет входить также продвижение конкретных мер в целях достижения взаимного уважения и добрососедства.
В состав Высшего комитета вошли, в частности, президент Папского совета по межрелигиозному диалогу епископ Мигель Анхель Аюсо Гиксот, ректор университета "Аль-Азхар" профессор Мухаммед Хусейн Махрасави, личный секретарь папы Франциска Йоаннис Лахзи Гайд, советник верховного имама Мухаммед Махмуд Абдель Салам.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийВатиканрелигия
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