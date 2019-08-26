Парламентские выборы в Косово пройдут 6 октября, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 26 авг – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в самопровозглашенной республике Косово пройдут 6 октября, сообщило Досрочные парламентские выборы в самопровозглашенной республике Косово пройдут 6 октября, сообщило Радио и телевидение Косово (RTK) со ссылкой на источник в администрации косовского "президента" Хашима Тачи.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово и премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал президента Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, депутаты большинством голосов 22 августа утвердили роспуск парламента. В понедельник Тачи подписал соответствующий указ, в ближайшее время ожидается назначение им даты голосования.

"Согласно источникам RTK, в администрации президента Тачи принял решение в соответствии с конституционными и юридическими сроками назначить досрочные выборы на 6 октября", - передает телеканал.

Ранее Харадинай и его Альянс за будущее Косово заключили предвыборную коалицию с оппозиционной Социал-демократической партией мэра Приштины и одного из бывших лидеров радикального движения "Самоопределение" Шпенда Ахмети. Правящая Демократическая партия Косово спикера парламента Весели также заявила о своей уверенности в победе на предстоящих выборах.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.