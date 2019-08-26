В России открыли онлайн-платформу для сбора предложений по развитию Арктики

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Начала работу онлайн-платформа по сбору предложений от общественности и экспертов в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Он отметил, что разрабатываемая министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегия – это набор механизмов, которые дадут возможность достичь цели и решить задачи, которые заложены в основах госполитики в Арктике. "Этот документ будет содержать, в том числе, региональный разрез, т.е. как каждый арктический регион, арктическая территория будет участвовать в достижении общих целей", - пояснил он.

"Мы обратились к нашим коллегам из Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) поддержать ту работу, которую ведет министерство, и стать экспертной площадкой для обсуждения разных вопросов, которые в последующем войдут в документы стратегического планирования. Коллеги – я им благодарен – нас поддержали и подготовили экспертную онлайн-площадку, в рамках которой дальше будет вестись обсуждение предложений в эти документы", - сказал замглавы Минвостокразвития.

Он уточнил, что министерство будет учитывать в работе над документом полученные через электронную площадку предложения.

"Кроме того, мы вместе с коллегами запускаем серию обсуждений в регионах. То есть обсуждения пройдут в каждом регионе. Мы хотим, чтобы в новой арктической стратегии каждый регион был отмечен отдельно, с точки зрения его целей развития, перспектив и так далее", - сообщил Крутиков.

Он добавил, что на предстоящем Восточном экономическом форуме планируется провести отдельную сессию, посвященную законодательному обеспечению развития российской Арктики.