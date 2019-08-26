Пять миллионов калорий: рецепт "убийственной" пиццы взорвал Сеть

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователей соцсетей поразил рецепт пиццы, напоминающей куриный пирог в кляре. Видео приготовления блюда, опубликованное сайтом Twisted Food, стало вирусным после того, как появилось в твиттере журналиста Яшара Али.

Сам пользователь сопроводил ролик комментарием: "Я звоню в ФБР".

I’m calling the FBI pic.twitter.com/X2jIlJmfEt — Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 24, 2019

На записи сначала показывают приготовление кесадильи, но с огромным количеством начинки. Позже почти готовое угощение разрезают на дольки, обмакивают в кляр и посыпают панировкой. Затем куски окунают в кипящее масло и обжаривают до появления корочки.

После этого получившийся пирог покрывают томатным соусом, посыпают сыром и накладывают дольки пепперони. Заготовку запекают в духовке. Полученную "пиццу" рекомендуют макать в сметанный соус с зеленью.

Опубликованное видео набрало 165 тысяч лайков, однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что на такое блюдо нужно слишком много времени, а есть его невозможно.

"Хотите убить супруга? Вот простой рецепт пиццы-тортильи на пять миллионов калорий из 500 шагов, которая отправит его прямо на тот свет", — пошутила OtherCarolB.

Многие сочли, что готовить еду с таким количеством ингредиентов и калорий — настоящее преступление.

Hello? 9-1-1? I’d like to report a crime pic.twitter.com/zsgwWmGoAx — Keith Edwards (@keithedwards) 24 августа 2019 г.

Журналист Шэй Спенс решил повторить рецепт необычной пиццы и, как он заявил, потратил много времени на ее приготовление. Результат заметно разочаровал мужчину, что видно на опубликованных им кадрах.