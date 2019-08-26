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РИА Новости

Пять миллионов калорий: рецепт "убийственной" пиццы взорвал Сеть

17:38 26.08.2019 (обновлено: 18:37 26.08.2019)
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Рецепт необычной пиццы взорвал Сеть
Рецепт необычной пиццы взорвал Сеть
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователей соцсетей поразил рецепт пиццы, напоминающей куриный пирог в кляре. Видео приготовления блюда, опубликованное сайтом Twisted Food, стало вирусным после того, как появилось в твиттере журналиста Яшара Али.
Сам пользователь сопроводил ролик комментарием: "Я звоню в ФБР".
На записи сначала показывают приготовление кесадильи, но с огромным количеством начинки. Позже почти готовое угощение разрезают на дольки, обмакивают в кляр и посыпают панировкой. Затем куски окунают в кипящее масло и обжаривают до появления корочки.
После этого получившийся пирог покрывают томатным соусом, посыпают сыром и накладывают дольки пепперони. Заготовку запекают в духовке. Полученную "пиццу" рекомендуют макать в сметанный соус с зеленью.
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Опубликованное видео набрало 165 тысяч лайков, однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что на такое блюдо нужно слишком много времени, а есть его невозможно.
"Хотите убить супруга? Вот простой рецепт пиццы-тортильи на пять миллионов калорий из 500 шагов, которая отправит его прямо на тот свет", — пошутила OtherCarolB.
Многие сочли, что готовить еду с таким количеством ингредиентов и калорий — настоящее преступление.
Журналист Шэй Спенс решил повторить рецепт необычной пиццы и, как он заявил, потратил много времени на ее приготовление. Результат заметно разочаровал мужчину, что видно на опубликованных им кадрах.
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