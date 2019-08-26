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РИА Новости

Кувейт выразил готовность помочь Ливану в противостоянии с Израилем

17:04 26.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГорода мира. Эль-Кувейт
Города мира. Эль-Кувейт
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Города мира. Эль-Кувейт. Архивное фото
БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Кувейт готов оказать поддержку Ливану для противостояния израильской агрессии, заявил председатель Национального собрания Кувейта Марзук Аль-Ганим во время телефонного разговора со спикером ливанского парламента Набихом Берри в понедельник.
"Набих Берри провел телефонный разговор с председателем Национального собрания Кувейта Марзуком Аль-Ганимом, в котором было выражено осуждение и неприемлемость национальным собранием и народом Кувейта агрессии Израиля на Ливан, отметив готовность предоставить всю поддержку Ливану в противостоянии израильской агрессии", - пишет ливанское национальное агентство NNA.
В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.
В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер-министр страны Саад Харири назвал их неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана.
Премьер-министр Ливана Саад Харири
25 августа, 12:44РИА Новости
Премьер Ливана назвал атаку израильских дронов в Бейруте агрессией
Ливанское руководство ранее неоднократно обращалось в СБ ООН с требованием принять меры и оказать давление на Израиль в связи с регулярными нарушениями воздушных, морских и сухопутных границ Ливана. Острым остается и вопрос официального определения границ и принадлежности нефтяных и газовых месторождений в прибрежной пограничной зоне. Командование ливанской армии заявляло о недопустимости использования воздушного пространства страны израильскими ВВС для нанесения ударов по объектам в Сирии, что является прямым нарушением резолюции 1701 ООН и суверенитета Ливанской Республики.
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