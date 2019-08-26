Кувейт выразил готовность помочь Ливану в противостоянии с Израилем

БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Кувейт готов оказать поддержку Ливану для противостояния израильской агрессии, заявил председатель Национального собрания Кувейта Марзук Аль-Ганим во время телефонного разговора со спикером ливанского парламента Набихом Берри в понедельник.

"Набих Берри провел телефонный разговор с председателем Национального собрания Кувейта Марзуком Аль-Ганимом, в котором было выражено осуждение и неприемлемость национальным собранием и народом Кувейта агрессии Израиля на Ливан, отметив готовность предоставить всю поддержку Ливану в противостоянии израильской агрессии", - пишет ливанское национальное агентство NNA

В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.

В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер-министр страны Саад Харири назвал их неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана.