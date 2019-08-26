В ОСК рассказали о модернизации дока под авианосец "Адмирал Кузнецов"

Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов" в плавучем доке на 82-м судоремонтном заводе

КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Модернизация дока 35-го судостроительного завода (Мурманск) для докования единственного авианосца ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов" уже началась, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В минувшем октябре на 82-м судоремонтном заводе (Мурманская область), на верфях которого доковался авианосец, ушел под воду плавучий док ПД-50, попутно задев палубу "Адмирала Кузнецова".

"Мы для себя приняли решение - более того, подписан контракт, подрядчик вышел на строительную площадку - мы будем заниматься модернизацией дока 35-го СРЗ", - сказал Рахманов.