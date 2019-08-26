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РИА Новости

Врач объяснил, почему опасно чихать с закрытыми ртом и носом

16:52 26.08.2019 (обновлено: 18:39 26.08.2019)
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© Depositphotos / belchonockДевушка с аллергией на кошек
Девушка с аллергией на кошек
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, почему чихание с закрытыми ртом и носом опасно для здоровья.
Доктор заметил, что при чихании скорость потока воздуха может достигать 120 метров в секунду.

"Если закрыть рот и нос, слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом. В итоге может возникнуть воспаление слуховой трубы, которое называется евстахиит", — приводят "Аргументы и факты" слова Зайцева.

Кроме того, под давлением микробы могут попасть в пазухи, что чревато синуситом, гайморитом или сфеноидитом.
Наконец, при таком чихании повышается внутричерепное давление. Это повышение может быть особенно ощутимым для пожилых людей, а также пациентов со слабыми стенками сосудов или страдающих вегето-сосудистой дистонией, добавил врач.
Отоларинголог
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