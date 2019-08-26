Врач объяснил, почему опасно чихать с закрытыми ртом и носом

Девушка с аллергией на кошек

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, почему чихание с закрытыми ртом и носом опасно для здоровья.

Доктор заметил, что при чихании скорость потока воздуха может достигать 120 метров в секунду.

"Если закрыть рот и нос, слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом. В итоге может возникнуть воспаление слуховой трубы, которое называется евстахиит", — приводят "Аргументы и факты" слова Зайцева.

Кроме того, под давлением микробы могут попасть в пазухи, что чревато синуситом, гайморитом или сфеноидитом.