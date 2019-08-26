Белый дом рассказал о переговорах Трампа и Меркель на саммите G7

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил вопросы мировой и региональной безопасности, в частности, Ливию, а также торговлю с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита "Группы семи" во французском Биаррице, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретились на саммите G7 и обсудили вызовы в сфере мировой и региональной безопасности, в частности, в Ливии и регионе Сахель. Президент и канцлер согласились в вопросе важности ускорения мирового экономического роста путем честной торговли, смягчения торговых барьеров и законов, а также реформирования Всемирной торговой организации", - говорится в документе.

Кроме того, Трамп и Меркель обсудили вопросы торговли между Европейским союзом и США и "нечестные методы Китая в торговле".