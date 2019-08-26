Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нет

Жителям региона ничего не угрожает после взрыва, заявил архангельский губернатор

МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Угрозы для жизни и здоровья жителей Архангельской области из-за ЧП на военном полигоне под Северодвинском не было и нет, заявил РИА Новости губернатор региона Игорь Орлов.

"Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожало ни в день ЧП, ни сегодня. Состояние окружающей среды находится под постоянным контролем", - отметил Орлов.

В понедельник Росгидромет сообщил о том, что радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана обнаружили в Северодвинске после взрыва на военном полигоне, но сейчас радиационная обстановка в норме. По предположению ведомства, изотопы и стали причиной кратковременного повышения радиоактивного фона 8 августа, в день аварии.

Архангельский главк МЧС РФ через несколько дней после взрыва сообщил, что фон по альфа-, бета- и гамма-частицам в регионе не превышен, судя по пробам грунта, воды и песка.