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РИА Новости

Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нет

16:49 26.08.2019 (обновлено: 16:53 26.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Архивное фото
Жителям региона ничего не угрожает после взрыва, заявил архангельский губернатор
МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Угрозы для жизни и здоровья жителей Архангельской области из-за ЧП на военном полигоне под Северодвинском не было и нет, заявил РИА Новости губернатор региона Игорь Орлов.
"Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожало ни в день ЧП, ни сегодня. Состояние окружающей среды находится под постоянным контролем", - отметил Орлов.
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В понедельник Росгидромет сообщил о том, что радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана обнаружили в Северодвинске после взрыва на военном полигоне, но сейчас радиационная обстановка в норме. По предположению ведомства, изотопы и стали причиной кратковременного повышения радиоактивного фона 8 августа, в день аварии.
Архангельский главк МЧС РФ через несколько дней после взрыва сообщил, что фон по альфа-, бета- и гамма-частицам в регионе не превышен, судя по пробам грунта, воды и песка.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным Росатома, погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомИгорь ОрловАрхангельская область
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