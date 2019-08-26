Ленинградское областное телевидение начало вещание после обновления

С. – ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Жители Ленинградской области смогут узнать о важных событиях и новостях региона с помощью Ленинградского областного телевидения, которое начало свое вещание в понедельник после радикального обновления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, Ленинградское областное телевидение начало свое вещание из нового студийного блока, стильного и современного – и по оформлению, и по техническим возможностям в понедельник, 26 августа. В прямом эфире будут показывать не только выпуски новостей, но и разнообразные студийные передачи, в которых самое непосредственное участие смогут принимать жители региона.

"Меняется и сама концепция, которую ее создатели определяют так: "ЛенТВ24 — это не областные новости, а новости, интересные для жителей региона. И не только 47-го. И это информация, которая поставляется круглосуточно: в телевизионном эфире и на наших ресурсах в интернете. Новости коротко – в эфире каждый час, и три выпуска с комментариями ведущих. Это новости не только о событиях, но и о людях, судьбах и явлениях", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что новости в режиме прямого эфира на телеканале "ЛенТВ24" будут транслировать в 13:00, в 16:00 и в 19:00 мск. Каждый выпуск новостей будет "без швов" перемещаться в студию, где ведущие встретятся с гостями, готовыми обсуждать самые важные темы. Кроме того, у Ленинградской области появится и свое телевизионное утро — это проект "Простые решения": простые советы, на все случаи жизни. Также полностью обновится и кинопоказ - кинофильмы, которые предполагает транслировать ЛенТВ24, будут соответствовать общему настрою телеканала.