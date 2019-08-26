В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Жительнице американского штата Висконсин Алише Кеннен ампутировали правую голень и пальцы на руках и левой ноге из-за инфекции, которой она заразилась от своих детей. Об этом сообщает Жительнице американского штата Висконсин Алише Кеннен ампутировали правую голень и пальцы на руках и левой ноге из-за инфекции, которой она заразилась от своих детей. Об этом сообщает Fox News

Инцидент произошел в городе Райс-Лейк. Американка получила ссадину на спине, споткнувшись о свою собаку. Через несколько дней у женщины началось внутреннее кровотечение и стали отказывать органы. Кеннен направили в отделении интенсивной терапии.

По словам пациентки, врачи сразу поняли, что с ней "что-то не так". Однако из-за тяжести симптомов в больнице не смогли определить, чем вызвано ее состояние.

Как оказалось, причиной заболевания стала ангина, которой заразились трое детей Кеннен. Из-за стрептококка группы А, вызывавшего острый тонзиллит и попавшего в организм американки через ссадину, у нее начался инфекционно-токсический шок.