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РИА Новости

Первый космонавт ОАЭ проведет на МКС 16 экспериментов

16:47 26.08.2019
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© Фото : предоставлено Космическим центром ОАЭ имени Мухаммеда бен РашидаПервый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури
Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури
© Фото : предоставлено Космическим центром ОАЭ имени Мухаммеда бен Рашида
ДУБАЙ, 26 авг - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 25 сентября, проведет на орбите 16 экспериментов в сотрудничестве с международными космическими агентствами, включая Роскосмос, сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Юсиф Хамад аль-Шаабани.
"Эксперименты, которые будет проводить во время пребывания на МКС аль-Мансури, делятся на три части: первая включает научные эксперименты в сотрудничестве с международными партнерами, включая НАСА, Европейское космическое агентство (ЕКА), Японское агентство аэрокосмических исследований и Роскосмос. Вторая часть экспериментов состоит из простых научных опытов, предложенных эмиратскими школьниками в рамках инициативы "Наука в космосе", третья часть включает образовательные инициативы совместно с ЕКА и японским агентством. В первый раз эмиратский и арабский космонавт примет участие в проведении научных миссий в космосе", - пояснил аль-Шаабани.
Он уточнил, что из 16 экспериментов шесть будут связаны с влиянием невесомости. При этом впервые реакция человеческого тела на невесомость будет изучена до полета и после него на примере представителя арабского мира.
Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури
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По его словам, научные эксперименты включают: кардиовектор - исследование регуляции сердечно-сосудистой деятельности и влияния космического полета на распределение энергии сокращения сердца; остеологию - изучение показателей состояния костей, эндокринной системы у космонавтов до и после полета, а также влияние невесомости на рост клеток, микроорганизмов, скорость прорастания семян, грибов, водорослей, воздействие антибиотиков на бактерии и основные химические реакции в космосе.
Во время пребывания в космосе аль-Мансури также исследует восприятие времени и скорости в условиях невесомости по сравнению с восприятием на Земле с использованием очков виртуальной реальности, изучит влияние пребывания в космосе на физическое старение.
Центр имени Мухаммеда бен Рашида ранее сообщил, что первый космонавт ОАЭ, которым определен Хаззаа аль-Мансури, пробудет на орбите восемь дней. Старт планируется с Байконура 25 сентября. Компанию в полете на "Союзе МС-15" первому эмиратскому космонавту составят российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир.
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Хаззаа аль-МансуриДубай (эмират)Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосОАЭ
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