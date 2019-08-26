Первый космонавт ОАЭ проведет на МКС 16 экспериментов

ДУБАЙ, 26 авг - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 25 сентября, проведет на орбите 16 экспериментов в сотрудничестве с международными космическими агентствами, включая Роскосмос, сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Юсиф Хамад аль-Шаабани.

"Эксперименты, которые будет проводить во время пребывания на МКС аль-Мансури, делятся на три части: первая включает научные эксперименты в сотрудничестве с международными партнерами, включая НАСА, Европейское космическое агентство (ЕКА), Японское агентство аэрокосмических исследований и Роскосмос. Вторая часть экспериментов состоит из простых научных опытов, предложенных эмиратскими школьниками в рамках инициативы "Наука в космосе", третья часть включает образовательные инициативы совместно с ЕКА и японским агентством. В первый раз эмиратский и арабский космонавт примет участие в проведении научных миссий в космосе", - пояснил аль-Шаабани.

Он уточнил, что из 16 экспериментов шесть будут связаны с влиянием невесомости. При этом впервые реакция человеческого тела на невесомость будет изучена до полета и после него на примере представителя арабского мира.

По его словам, научные эксперименты включают: кардиовектор - исследование регуляции сердечно-сосудистой деятельности и влияния космического полета на распределение энергии сокращения сердца; остеологию - изучение показателей состояния костей, эндокринной системы у космонавтов до и после полета, а также влияние невесомости на рост клеток, микроорганизмов, скорость прорастания семян, грибов, водорослей, воздействие антибиотиков на бактерии и основные химические реакции в космосе.

Во время пребывания в космосе аль-Мансури также исследует восприятие времени и скорости в условиях невесомости по сравнению с восприятием на Земле с использованием очков виртуальной реальности, изучит влияние пребывания в космосе на физическое старение.