Процесс по делу обвиняемого в угрозах детям силовиков начнется 2 сентября

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 2 сентября приступит к рассмотрению по существу дела блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме за угроза детям росгвардейцев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Белова.

В понедельник в суде прошли предварительные слушания по делу. На первом заседании по существу, как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, после чего слово получит подсудимый.

"Слушание по существу назначено на 2 сентября", - сказала она.

По версии следствия, 30-летний житель Люберец под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей". Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".