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РИА Новости

Процесс по делу обвиняемого в угрозах детям силовиков начнется 2 сентября

16:45 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБлогер Владислав Синица после заседания Пресненского суда города Москвы
Блогер Владислав Синица после заседания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Блогер Владислав Синица после заседания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 2 сентября приступит к рассмотрению по существу дела блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме за угроза детям росгвардейцев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Белова.
В понедельник в суде прошли предварительные слушания по делу. На первом заседании по существу, как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, после чего слово получит подсудимый.
Владислав Синица в Пресненском суде. 5 августа 2019
5 августа, 16:57РИА Новости
Блогер Синица признал, что размещал призывы к насилию над детьми силовиков
"Слушание по существу назначено на 2 сентября", - сказала она.
По версии следствия, 30-летний житель Люберец под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей". Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Михаил Старшинов
4 августа, 20:41РИА Новости
В Госдуме призвали задуматься над анонимностью в Сети после угроз силовикам
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Владислав СиницаМоскваПроисшествия
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