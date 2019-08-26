Акция "Ночь кино" в 2019 году установила рекорд по числу зрителей

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь кино" в этом году установила рекорд по количеству зрителей – ее мероприятия посетили более 860 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба Фонда кино.
"Я рад, что придуманная три года назад Фондом кино и министерством культуры РФ акция стала так популярна среди жителей нашей большой страны, - цитирует пресс-служба слова главы Фонда кино Вячеслава Тельнова. - В этом году еще на этапе подготовки мероприятия мы зафиксировали рекордное количество заявок от более чем 3,5 тысяч площадок".
По его словам, интерес кинопоказчиков к отечественным фильмам, их грамотная работа по продвижению акции "позволила собрать на минувших выходных рекордное количество зрителей".
Самыми активными регионами стали Краснодарский край, Белгородская, Кемеровская, Саратовская и Свердловская области, отметили в пресс-службе.
Ежегодная акция "Ночь кино" прошла в России в четвертый раз 24 августа.