Акция "Ночь кино" в 2019 году установила рекорд по числу зрителей

"Я рад, что придуманная три года назад Фондом кино и министерством культуры РФ акция стала так популярна среди жителей нашей большой страны, - цитирует пресс-служба слова главы Фонда кино Вячеслава Тельнова. - В этом году еще на этапе подготовки мероприятия мы зафиксировали рекордное количество заявок от более чем 3,5 тысяч площадок".