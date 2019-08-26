Новейший круизный лайнер "Мустай Карим" спустят на воду в сентябре

КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Спуск на воду новейшего российского круизного лайнера "Мустай Карим" состоится в сентябре этого года, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Лайнер "Мустай Карим" будет спущен на воду в сентябре этого года, точную дату мы назовем в ближайшее время", - сказал Рахманов.

В июле глава ОСК сообщал, что строительство новейшего российского круизного лайнера "Мустай Карим" идет четко по графику, судно готово на 70%. Завершить строительство на нижегородской верфи и передать заказчику PV300 планируется в контрактные строки – в феврале 2020 года.

Закладка киля пассажирского судна проекта PV300 на заводе "Красное Сормово" (входит в ОСК) состоялась весной 2017 года. Строительство судна ведется для компании "Водоходъ" в рамках трехстороннего контракта, где одна из сторон — "Красное Сормово" - выступает изготовителем, кэптивная лизинговая компания ОСК "Машпромлизинг" (ранее называвшаяся "Гознак-лизинг") - заказчиком, а "Водоходъ" - получателем лайнера.