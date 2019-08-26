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РИА Новости

В Москве осудили мужчину, напавшего с ножом на людей на Курском вокзале

16:28 26.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКурский вокзал в Москве
Курский вокзал в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Курский вокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Уроженец Грузии, напавший на людей с ножом на Курском вокзале в Москве в 2018 году, приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
Инцидент произошел 10 сентября 2018 года ночью в зале ожидания Курского вокзала. Ранее судимый за покушение на убийство 56-летний уроженец Грузии подошел к незнакомому мужчине и без каких-либо причин и повода нанес ему один удар ножом в правую область туловища. После этого он пошел в салон сотовой связи, где не менее восьми раз ударил ножом сотрудницу. Пострадавшие были госпитализированы.
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"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил требование о возмещении мужчиной расходов государства на оказание медицинской помощи пострадавшим на сумму более 400 тысяч рублей. Также суд удовлетворил возмещение морального ущерба пострадавшей на сумму в один миллион рублей.
Следствие провело более 10 сложных судебных экспертиз, в том числе стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой обвиняемый признан вменяемым. Сам он свою вину не признал, отказался давать какие-либо показания и подписывать протоколы следственных действий.
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