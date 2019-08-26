В Новосибирске потребители задолжали за тепло и воду 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Задолженность жителей и различных организаций Новосибирска за тепло и горячую воду превысила 2,4 миллиарда рублей, что соответствует объему ремонтной программы на сетях более чем за 3 года, говорится в материалах Сибирской генерирующей компании.

"По состоянию на 1 августа задолженность жителей и различных организаций Новосибирска за тепло и горячую воду перед теплоэнергетиками превысила 2,4 миллиарда рублей. Эта сумма соответствует объему ремонтной программы на сетях более чем за 3 года", - сообщает СГК. Для сравнения: в этом году стоимость всей ремонтной программы на тепловых сетях Новосибирска составляет 721 миллион рублей.

Из общей суммы 1,8 миллиарда рублей должны физические лица и более 655 миллионов рублей — юридические лица. Компания отмечает, что в целом каждый год платежная дисциплина горожан растет, но уровень ее по-прежнему остается недостаточным. Иногда только крайние меры — запрет выезда за границу, арест имущества — заставляют потребителей рассчитаться с долгами за отопление и горячую воду.

"Есть проблемы и с жилищными организациями, которые предпочитают заводить деньги горожан на свои счета и не расплачиваются с поставщиком ресурса. Мы не можем с этим мириться, так как от стабильного поступления денежных средств зависит финансирование ремонтных программ, организация прохождения отопительного сезона", - подчеркнул директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович. Задолженность жилищных организаций составляет более 222 миллионов рублей.