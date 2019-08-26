КНР открывает зону свободной торговли на границе провинции Хэйлунцзян и РФ

МОСКВА, 26 авг - . Постановлением Госсовета КНР в провинции Хэйлунцзян будет открыта зона свободной торговли (ЗСТ), ориентированная на Россию. " Проект "Россия-Китай: главное . Постановлением Госсовета КНР в провинции Хэйлунцзян будет открыта зона свободной торговли (ЗСТ), ориентированная на Россию.

В документе также обозначены еще пять регионов, предназначенных для развития торговли с внешними партнёрами. Это – ЗСТ в провинциях Шаньдун, Цзянсу, Хэбэй, Юньнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

Таким образом, число ЗСТ в Китае возрастет до 18.

В документе поставлены дифференцированные задачи для разных провинций и районов. В провинции Хэйлунцзян приоритетами стали углубленное урегулирование промышленной структуры, создание центрального узла для налаживания сотрудничества с Россией и странами Северо-восточной Азии.

В провинции Шаньдун главный упор будет сделан на трансформации промышленной мощности, развитии морской экономки и укреплении торгово-экономического сотрудничества с Японией и Кореей.

Гуанси-Чжуанский автономный район намерен стать важным международным транзитом, соединяющим Морской шелковый путь 21-века и экономический пояс Шелкового пути. Район также послужит новым выходом к морю, расположенным в юго-западной части страны. В районе будет создана экспериментальная зона сотрудничества со странами АСЕАН.

В провинции Хэбэй главные усилия будут направлены на создание центра международной торговли и логистики.