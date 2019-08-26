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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

КНР открывает зону свободной торговли на границе провинции Хэйлунцзян и РФ

16:43 26.08.2019 (обновлено: 16:46 26.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГород Харбин
Город Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Постановлением Госсовета КНР в провинции Хэйлунцзян будет открыта зона свободной торговли (ЗСТ), ориентированная на Россию.
В документе также обозначены еще пять регионов, предназначенных для развития торговли с внешними партнёрами. Это – ЗСТ в провинциях Шаньдун, Цзянсу, Хэбэй, Юньнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.
Таким образом, число ЗСТ в Китае возрастет до 18.
В документе поставлены дифференцированные задачи для разных провинций и районов. В провинции Хэйлунцзян приоритетами стали углубленное урегулирование промышленной структуры, создание центрального узла для налаживания сотрудничества с Россией и странами Северо-восточной Азии.
В провинции Шаньдун главный упор будет сделан на трансформации промышленной мощности, развитии морской экономки и укреплении торгово-экономического сотрудничества с Японией и Кореей.
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Гуанси-Чжуанский автономный район намерен стать важным международным транзитом, соединяющим Морской шелковый путь 21-века и экономический пояс Шелкового пути. Район также послужит новым выходом к морю, расположенным в юго-западной части страны. В районе будет создана экспериментальная зона сотрудничества со странами АСЕАН.
В провинции Хэбэй главные усилия будут направлены на создание центра международной торговли и логистики.
Провинция Юньнань станет важный каналом взаимодействия со странами Южной и Юго-восточной Азии в рамках "Одного пояса и одного пути" и "Экономического пояса реки Янцзы".
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