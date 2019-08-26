В Белом доме рассказали, почему Трамп пропустил сессию G7 по климату

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пропустил сессию саммита "Группы семи", посвященную вопросам климата, из-за двусторонних встреч в то же время, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
"У президента были запланированные встречи и двусторонние контакты с Германией и Индией, поэтому вместо него присутствовал высокопоставленный представитель администрации", - цитирует ее слова Белый дом.
Между тем агентство Ассошиэйтед пресс отмечает, что рабочий график Трампа в этот день сдвинулся. В частности, его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель началась на два часа позже запланированного. Сама Меркель потом присутствовала на обсуждении темы климата.
Потом на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Трамп на прямой вопрос о том, будет ли он на сессии по климату, ответил уклончиво, констатировав только, что "хочет чистого воздуха и чистой воды".
Трамп 1 июня 2017 года официально объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. -0-
23 августа, 16:10РИА НовостиГруппа семи