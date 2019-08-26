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РИА Новости

Белый дом рассказал о переговорах Трампа с премьером Индии на саммите G7

16:23 26.08.2019 (обновлено: 16:38 26.08.2019)
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© AFP 2019 / Nicholas KammПремьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп на двусторонней встрече в Биаррице на юго-западе Франции. 26 августа 2019
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп на двусторонней встрече в Биаррице на юго-западе Франции. 26 августа 2019
© AFP 2019 / Nicholas Kamm
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп на двусторонней встрече в Биаррице на юго-западе Франции. 26 августа 2019
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил торговлю и ситуацию вокруг спорного региона Кашмир с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Группы семи во французском Биаррице, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.
"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7. Два лидера обсудили варианты расширения стратегического партнерства и существенного увеличения торговли между Соединенными Штатами и Индией. Трамп повторил позицию о необходимости диалога между Индией и Пакистаном для снижения напряженности и признал роль Индии как крайне важного партнера в Афганистане", - сказано в документе.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Вчера, 15:43Радио
Что стоит за "ссорой" Трампа с Европой из-за России? Мнение экспертовЖелание президента США восстановить формат G8 рассорило лидеров стран "Группы семи", утверждают западные СМИ. Эксперты оценили публикацию.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийскими властями прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом, а на его месте были созданы две союзные территории: Джамму и Кашмир, охватывающая большую часть территории бывшего штата, и Ладакх. Сейчас там формируется местное правительство.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Вчера, 14:24РИА Новости
Моди назвал Кашмир проблемой, касающейся лишь Индии и Пакистана
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Эрик ТрампНарендра МодиG7ИндияСШАВ мире
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