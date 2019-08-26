Белый дом рассказал о переговорах Трампа с премьером Индии на саммите G7

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп на двусторонней встрече в Биаррице на юго-западе Франции. 26 августа 2019

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп на двусторонней встрече в Биаррице на юго-западе Франции. 26 августа 2019

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил торговлю и ситуацию вокруг спорного региона Кашмир с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Группы семи во французском Биаррице, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7. Два лидера обсудили варианты расширения стратегического партнерства и существенного увеличения торговли между Соединенными Штатами и Индией. Трамп повторил позицию о необходимости диалога между Индией и Пакистаном для снижения напряженности и признал роль Индии как крайне важного партнера в Афганистане", - сказано в документе.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.