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РИА Новости
Липецкая область

Елецкая рояльная гармонь соберет несколько тысяч гостей

16:20 26.08.2019 (обновлено: 16:23 26.08.2019)
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© Фото : администрация Липецкой областиФестиваль-конкурс народного творчества "Играй, гармонь елецкая!"
Фестиваль-конкурс народного творчества Играй, гармонь елецкая!
© Фото : администрация Липецкой области
ЛИПЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Фестиваль–конкурс поклонников рояльной гармони "Играй, гармонь елецкая!" пройдёт 1 сентября в городе Ельце Липецкой области и соберёт около 300 участников и несколько тысяч гостей, сообщает пресс-служба администрации области.
"О своём участии уже заявили представители Тульской, Воронежской и Орловской областей. Всего будет около трехсот участников разных возрастов, которые представят традиционные наигрыши, обработки народных песен, оригинальные авторские сочинения, песни, частушки. Всего праздник соберёт несколько тысяч гостей", - говорится в сообщении.
Фестиваль, посвящён известному гармонисту-виртуозу Афанасию Матюхину - уроженцу деревни Озерки Елецкого района, молотобойцу по специальности. По признанию современных мастеров рояльной гармони, техника игры Матюхина была настолько высока, что освоить ее до сих пор никому не удалось.
"Играть на рояльной гармони сложно. Собрать инструмент в России могут единицы. В одной гармони не менее 200 голосов. На настройку инструмента уходит около часа. Сто лет назад в селах рояльная гармонь была почти в каждом доме. Сейчас это большая редкость", - отметили в пресс-службе.
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На празднике ожидается выступление многих последователей Афанасия Матюхина, среди которых народный гармонист России Игорь Шипков и гармонист-виртуоз Святослав Шершуков.
"Это будет многочасовой музыкальный марафон, который начнется в полдень в главном парке Ельца. Грандиозный праздник исполнителей народной музыки и песен. Мы приветствуем такие события на Липецкой земле, потому что это наша история, это то, что мы передаем детям", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
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