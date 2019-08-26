В Минздраве прокомментировали сообщения о нехватке преднизолона в аптеках

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Препарат преднизолон не входит в минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи, поэтому решение о его закупках аптеки принимают самостоятельно, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее в СМИ появилась информация, что в российских аптеках отсутствует препарат преднизолон, который входит в перечень жизненно важных лекарств, спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов.
"Преднизолон не включен в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 2738-р. Формирование ассортимента лекарственных препаратов, не включенных в указанный перечень, осуществляется аптечными организациями самостоятельно, с учетом особенностей спроса, затрат на хранение, логистику и так далее", - говорится в сообщении.
Ранее представитель МУП "Сочинское городское аптечное управление" сообщил РИА Новости, что в аптеках Сочи нет преднизолона, препарат отсутствует у поставщиков. Он пояснил, что невозможно сказать, как давно препарат пропал из аптек, потому что некоторое время в продажу поступали лекарства, хранившиеся на аптечных складах. Собеседник агентства также не смог уточнить, когда лекарство вернётся на прилавки; однако, по его словам, у препарата есть аналоги.
Преднизолон является синтетическим аналогом гормона надпочечников и обладает сходным с ним действием. Он применяется для лечения различных воспалений опорно-двигательной системы, крови, легких, нервной системы, кожи, глаз. Препарат используется для борьбы с аллергией, в том числе отеком Квинке и анафилактическим шоком, и может спасти жизнь. Кроме того преднизолон используется при антишоковой терапии. Препарат применяется и при бронхиальной астме тяжелой формы, отеке мозга, тяжелых травмах, ожогах, в том числе желудочно-кишечного тракта, и верхних дыхательных путей, отравлениях.
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Я не знаю, почему в России не регистрируют лекарства. Почему из аптек пропал даже банальный преднизолон, без которого мой, например, ребенок может погибнуть за пару минут. ⠀ В аптеках мне говорят: лекарство на перерегистрации, когда будет — неизвестно, вероятно, через несколько месяцев. ⠀ Мне трудно разобраться, отчего умирают дети, которым вовремя не досталось лекарств. Что здесь — бюрократическое головотяпство, лоббизм, коррупция, убийственное равнодушие, неповоротливость законодателей или еще какая напасть. ⠀ Но и в аду разбираться не будут.