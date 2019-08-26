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РИА Новости

Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии

16:16 26.08.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Ливии с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита G7 во французском Биаррице, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.
"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Биаррице. Два лидера обсудили кризис в Ливии. Они выразили общую поддержку стабильной, единой и демократичной Ливии, способной самостоятельно бороться с терроризмом", - сказано в документе.
Ранее ас-Сиси назвал ситуацию в Ливии самой острой проблемой Африки. Глава Египта подчеркнул, что рецепт урегулирования хорошо известен, но нужна "политическая воля и искренность намерений" всех участников конфликта.
В частности, ас-Сиси выступил за политическое урегулирование, которое затрагивало бы весь комплекс проблем в Ливии.
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Также необходимо остановить все внешние вмешательства в ситуацию внутри Ливии, гарантировать справедливое распределение доходов государства, прозрачность госрасходов, объединить ливийские государственные институты, считает президент Египта.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА).
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
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ЛивияСабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-СабахG7Дональд ТрампСШАЕгипетВ мире
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