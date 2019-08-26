Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Ливии с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита G7 во французском Биаррице, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Биаррице. Два лидера обсудили кризис в Ливии. Они выразили общую поддержку стабильной, единой и демократичной Ливии, способной самостоятельно бороться с терроризмом", - сказано в документе.

Ранее ас-Сиси назвал ситуацию в Ливии самой острой проблемой Африки. Глава Египта подчеркнул, что рецепт урегулирования хорошо известен, но нужна "политическая воля и искренность намерений" всех участников конфликта.

В частности, ас-Сиси выступил за политическое урегулирование, которое затрагивало бы весь комплекс проблем в Ливии.

Также необходимо остановить все внешние вмешательства в ситуацию внутри Ливии, гарантировать справедливое распределение доходов государства, прозрачность госрасходов, объединить ливийские государственные институты, считает президент Египта.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА).