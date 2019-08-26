За две декады августа в ДТП с участием автобусов погибли 40 человек

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Только за две декады августа в России произошло 548 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В этих ДТП погибли 40 и получили ранения 960 человек. Всего же за семь месяцев 2019 года по вине водителей автобусов произошло 2955 ДТП, в которых погибли 120 и были травмированы 4565 человек. Такие данные прозвучали в ходе совещания в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

По данным Госавтоинспекции, последние два года аварийность по вине водителей автобусов стабильно снижается, как и число погибших в них людей – в 2018 году оно уменьшилось на 17%. В 2019 году эта тенденция сохранилась. Тем не менее, "человеческий фактор", наряду с технической неисправностью, остаются главными причинами подобных аварий с тяжелыми последствиями.

"На тяжесть последствий оказывают влияние нарушения режима труда и отдыха водителей, превышение пассажировместимости, установка дополнительных посадочных мест, несоблюдение скоростного режима, осуществление перевозок без лицензий", - сообщил РИА Новости начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

В Госавтоинспекции предлагают целый комплекс мер для предотвращения самой возможности таких дорожно-транспортных происшествий.

Во-первых, водитель должен выходить в рейс полностью здоровым и отдохнувшим, что обязан подтвердить беспристрастный медицинский осмотр. Во-вторых, все автотранспортные средства, которые выполняют междугородные перевозки, должны быть оборудованы тахографами - специальными системами, которые контролируют состояние водителя.

Наконец, у водителя должна быть возможность отдыха в пути. Но если предрейсовый контроль — это ответственность перевозчика, а устаревший парк — проблема всей отрасли, то удобные и комфортные стоянки на трассах — это уже инфраструктурный вопрос, который должно и может решить государство.

"У нас очень большие расстояния, которые приходится преодолевать водителям. И если человек почувствовал себя плохо, он старается доехать до места назначения во что бы то ни стало, а не ищет ближайший медпункт. Чтобы обеспечить водителям отдых в дороге, а заодно возможность провериться у врача, предлагается на бывших постах ДПС, организовать некие островки безопасности. Инфраструктура там вся есть. Ее просто нужно развить", — считает начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По словам главы российской Госавтоинспекции, его ведомство вместе с министерством транспорта РФ активно участвовало в разработке национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", где были учтены все предложения ГИБДД. Во многом благодаря этому за год по всей стране уже удалось устранить более половины из 2,8 тысячи очагов аварийности в 38 агломерациях.

"В рамках национального проекта Госавтоинспекция вышла с предложением об оборудовании 500 площадок по дорогам, где водители могут отдохнуть. Мы прорабатываем возможность разместить на каждом таком пункте медицинского работника. И, конечно, сотрудника Госавтоинспекции, которому можно сообщать информацию о ситуации на дороге. Если у нас эти пункты будут оборудованы каретами "Скорой помощи", бригады смогут оперативно выезжать к местам ДТП", — полагает генерал Черников. Он подчеркнул, что 40% жертв аварий погибает именно на дороге, при этом в 60% летальных случаев пострадавшим не успевали оказать помощь.