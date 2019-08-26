Росстат отметил снижение цен производителей на бензин

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.

Топливо стало дешевле в десяти регионах — от 0,1% в Омской области и до пяти процентов в Оренбургской. Подорожание отмечено в семи субъектах — от 1,2% в Саратовской области до 18,1% в Якутии. Изменения не коснулись Ленинградской области.

По сравнению с декабрем 2018-го бензин подешевел на 5,6%, а с июлем прошлого года — на восемь процентов.

При этом в среднем розничные цены в прошлом месяце превышали заявленные производителями в 2,1 раза против 1,9 раза в июле 2018-го.

Весной 2018 года в России резко выросли цены на нефтерподукты, правительство предприняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти снизили акцизы на топливо; во-вторых, отказались от их планового роста.