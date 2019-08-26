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РИА Новости

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин

16:30 26.08.2019 (обновлено: 16:56 26.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автозаправочная станция. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
Топливо стало дешевле в десяти регионах — от 0,1% в Омской области и до пяти процентов в Оренбургской. Подорожание отмечено в семи субъектах — от 1,2% в Саратовской области до 18,1% в Якутии. Изменения не коснулись Ленинградской области.
По сравнению с декабрем 2018-го бензин подешевел на 5,6%, а с июлем прошлого года — на восемь процентов.
При этом в среднем розничные цены в прошлом месяце превышали заявленные производителями в 2,1 раза против 1,9 раза в июле 2018-го.
Весной 2018 года в России резко выросли цены на нефтерподукты, правительство предприняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти снизили акцизы на топливо; во-вторых, отказались от их планового роста.
Тридцатого июля 2019-го Владимир Путин подписал закон, призванный сдерживать цены на бензин в России.
АЗС
19 августа, 00:17РИА Новости
Определены регионы России с самым доступным бензином
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РосстатРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Снизили цены а крикуны опять недовольны... Что бы не делали всё равно будут крики и вопли что это плохо и неправильно))
26 августа, 18:00
Крах Либерализма
45700022
Опять "россияне" в скобочках. Куда вам жить то. Цены на топливо в Украине и Прибалтике выше чем в России.
26 августа, 18:43
КБКремле Бот
23120003
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