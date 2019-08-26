Названы наставники нового сезона шоу "Голос"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наставниками в восьмом сезоне шоу "Голос" стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.

"В новом сезоне музыкального суперпроекта "Голос" кресла наставников займут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин", — говорится в сообщении.

Премьера сезона ожидается осенью. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек допустили к участию в "слепых прослушиваниях".

"По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа", — цитирует пресс-служба продюсера "Голоса" Юрия Аксюту.

Меладзе, по его словам, мастер создания отечественной поп-музыки, Шнуров будет отвечать за рок-н-ролл, Гагарину продюсер назвал поп-дивой, а Сюткина отметил как исполнителя, который "уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом".

Финал предыдущего сезона был показан в январе 2019 года, победителем проекта стал Петр Захаров.

В июле Первый канал сообщил, что обновляет систему голосования в шоу "Голос" после скандала с финальным голосованием проекта "Голос.Дети".