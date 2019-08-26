Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T17:14Z
https://ria.ru/20190826/1557918728.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150886/29/1508862971_0:0:3122:1757_1036x0_80_0_0_c0d4c4afe7d552ad6b9005c1ec3e7abf.jpg
РИА Новости
Культура

Названы наставники нового сезона шоу "Голос"

16:05 26.08.2019 (обновлено: 17:14 26.08.2019)
9858
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наставниками в восьмом сезоне шоу "Голос" стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.
"В новом сезоне музыкального суперпроекта "Голос" кресла наставников займут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин", — говорится в сообщении.
Премьера сезона ожидается осенью. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек допустили к участию в "слепых прослушиваниях".
"По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа", — цитирует пресс-служба продюсера "Голоса" Юрия Аксюту.
Певица Валерия выступает на вечере, посвященном 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца
20 августа, 15:53Культура
Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+"
Меладзе, по его словам, мастер создания отечественной поп-музыки, Шнуров будет отвечать за рок-н-ролл, Гагарину продюсер назвал поп-дивой, а Сюткина отметил как исполнителя, который "уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом".
Финал предыдущего сезона был показан в январе 2019 года, победителем проекта стал Петр Захаров.
В июле Первый канал сообщил, что обновляет систему голосования в шоу "Голос" после скандала с финальным голосованием проекта "Голос.Дети".
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB, которая выявила накрутку голосов. В итоге конфликтная ситуация разрешилась благополучно — все девять финалистов проекта были объявлены победителями и награждены денежным призом в миллион рублей.
8000940
Обсудить 2
КультураВалерий СюткинШоу "Голос"Константин МеладзеШнур (Сергей Шнуров)Полина ГагаринаРоссия
Рекомендуем
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
РИА
Новости
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Лента
новостей
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
В ставропольском минздраве прокомментировали смерть роженицы во время родов
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния