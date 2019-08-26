Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ученые из Массачусетского университета выяснили, что жареная на растительном масле еда способствует развитию раковых опухолей в кишечнике. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на сайте Американской ассоциации по изучению рака.
Специалисты провели эксперименты над мышами. Они давали грызунам рапсовое масло, широко применяемое для приготовления фастфуда.
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Ученые установили, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных элементов в кровеносной системе. Это, в свою очередь, провоцирует рост опухолей.
Эксперты уверены, что люди, страдающие от проблем с кишечником, должны отказаться от жареной пищи.
"Употребление такой пищи людьми с воспалительными заболеваниями кишечника или раком толстой кишки увеличивает вероятность, что заболевание станет более агрессивным", — отметил ученый Годун Чжан.