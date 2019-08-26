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РИА Новости
Новости Подмосковья

Количество ДТП на дорогах Подмосковья с начала года сократилось на 8%

15:54 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Количество ДТП с начала 2019 года сократилось в Московской области на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"На сегодняшний день в Московской области произошло 3311 дорожно-транспортных происшествий. Это на 8 процентов меньше за аналогичнй период в прошлом году", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество погибших на дорогах области составило 404 человека (-18%), получивших травмы и ранения – 3969 (-11%).
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