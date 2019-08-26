В Калининграде передали заказчику первый траулер для камчатских рыбаков

КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Первый траулер-сейнер "Ленинец", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" для камчатских рыбаков, передали в понедельник заказчику - рыболовецкому колхозу имени Ленина из Петропавловска-Камчатского, передает корреспондент РИА Новости.

Российский флаг на борту головного траулера-сейнера проекта SK-3101R "Ленинец", построенного по заказу рыболовецкого колхоза имени Ленина из Петропавловска-Камчатского, подняли на заводе "Янтарь" в Калининграде в присутствии руководства рыбоколхоза, Объединенной судостроительной корпорации и сотрудников завода.

"Строительство стало возможно во многом благодаря тому закону, который был принят и подписан президентом, он позволяет простимулировать строительство судов. Могу сказать, что ни в России, ни в Советском Союзе последние 40 лет ничего подобного для рыбохозяйственной отрасли не строилось. Это отрадно — мы без копейки бюджетного финансирования простимулировали строительство, модернизацию рыбопромыслового флота", - сказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что дополнительные квоты, которые рыбаки будут получать после того как будут использовать суда, построенные на российских верфях, уже сейчас позволили получить контракты более чем на 40 судов. Шестаков отметил, что программа будет продолжена, в ближайшие 10 лет российский рыбопромысловый флот полностью модернизируется и обновится.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R, разработанного норвежской компанией Skipskompetanse AS, был подписан ПСЗ "Янтарь" и рыболовецким колхозом имени Ленина в январе 2016 года. Головной траулер "Ленинец" заложен в 2016 году. На втором судне, "Командор", в июле этого года начались швартовные испытания. Третий траулер, "Ударник", в настоящее время готовится к началу испытаний. Всю серию планируется передать заказчику в этом году.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна – 50,6 метра, ширина – 12 метров. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна – возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).