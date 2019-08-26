Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T15:58Z
https://ria.ru/20190826/1557918069.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155210/90/1552109092_0:0:3279:1844_1036x0_80_0_0_75eef722d9fc66d7453ae52b36e3c0b1.jpg
РИА Новости

ОСК начала строить большой морозильный траулер для камчатских рыбаков

15:53 26.08.2019 (обновлено: 15:58 26.08.2019)
160
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМассовый лов красной рыбы на побережье Берингова моря
Массовый лов красной рыбы на побережье Берингова моря
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Массовый лов красной рыбы на побережье Берингова моря . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Самый крупный из строящихся в настоящее время на российских верфях большой морозильный траулер (БМРТ) "Виктор Гаврилов" для камчатских рыбаков заложили в понедельник в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония закладки траулера проекта 5670WSD состоялась в понедельник в присутствии руководства рыболовецкого колхоза имени Ленина из Петропавловска-Камчатского, который является заказчиком строительства, а также представителей Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Закладную доску к секции траулера прикрепили президент ОСК Алексей Рахманов, глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и калининградский губернатор Антон Алиханов.
"ПСЗ "Янтарь" стал одним из первых заводов, который начал строить суда для российских моряков. Мы смогли показать качество, и сегодня мы присутствовали при продолжении сотрудничества — новый большой морозильный траулер, самый крупный, который когда-либо строился на российских верфях — больше 120 метров, сегодня он был заложен, надеюсь, что новая глава в этом сотрудничестве не будет последней", - сказал Алиханов.
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
8 июля, 06:52РИА Новости
Амурский судозавод может получить заказ на пять судов-краболовов
Контракт на постройку самого крупного БМРТ по заказу камчатского рыбоколхоза имени Ленина из Петропавловска-Камчатского был подписан в 2018 году. Траулер будет назван "Виктор Гаврилов", в честь капитана дальнего плавания и ветерана рыболовецкого колхоза.
Проект 5670WSD разработан ООО "Вяртсиля Восток" (Санкт-Петербург). Длина судна составит 121 метр, ширина – 21,6 метра, водоизмещение – около 13 тысяч тонн. Это самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях. На борту судна будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.
Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года на базе кёнигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. Контрольный пакет акций АО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".
900001
Обсудить 1
Антон АлихановАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРосрыболовствоВладимир ИлюхинКамчатский крайКалининградЭкономика
Рекомендуем
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
РИА
Новости
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Лента
новостей
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
В ставропольском минздраве прокомментировали смерть роженицы во время родов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния