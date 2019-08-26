ОСК начала строить большой морозильный траулер для камчатских рыбаков

КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Самый крупный из строящихся в настоящее время на российских верфях большой морозильный траулер (БМРТ) "Виктор Гаврилов" для камчатских рыбаков заложили в понедельник в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", сообщает корреспондент РИА Новости.

Церемония закладки траулера проекта 5670WSD состоялась в понедельник в присутствии руководства рыболовецкого колхоза имени Ленина из Петропавловска-Камчатского, который является заказчиком строительства, а также представителей Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Закладную доску к секции траулера прикрепили президент ОСК Алексей Рахманов, глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и калининградский губернатор Антон Алиханов.

"ПСЗ "Янтарь" стал одним из первых заводов, который начал строить суда для российских моряков. Мы смогли показать качество, и сегодня мы присутствовали при продолжении сотрудничества — новый большой морозильный траулер, самый крупный, который когда-либо строился на российских верфях — больше 120 метров, сегодня он был заложен, надеюсь, что новая глава в этом сотрудничестве не будет последней", - сказал Алиханов.

Контракт на постройку самого крупного БМРТ по заказу камчатского рыбоколхоза имени Ленина из Петропавловска-Камчатского был подписан в 2018 году. Траулер будет назван "Виктор Гаврилов", в честь капитана дальнего плавания и ветерана рыболовецкого колхоза.

Проект 5670WSD разработан ООО "Вяртсиля Восток" (Санкт-Петербург). Длина судна составит 121 метр, ширина – 21,6 метра, водоизмещение – около 13 тысяч тонн. Это самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях. На борту судна будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.