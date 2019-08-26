В Японии при восхождении на гору Фудзи погибла россиянка

По данным агентства, погибшей оказалась 29-летняя россиянка Анна Дубровина. По предварительным данным, девушка получила травмы головы и грудной клетки при падении камня или осколка горной породы во время восхождения.

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Представители местных властей и полиции обследовали участок, рядом с которым погибла россиянка, но, по их данным, свидетельств обрушения горных пород нет. Защитная сетка на склонах также не порвана.