В Японии при восхождении на гору Фудзи погибла россиянка

ТОКИО, 26 авг – РИА Новости. Гражданка России погибла во время восхождения на самую знаменитую в Японии гору Фудзи, сообщило агентство Киодо.
По данным агентства, погибшей оказалась 29-летняя россиянка Анна Дубровина. По предварительным данным, девушка получила травмы головы и грудной клетки при падении камня или осколка горной породы во время восхождения.
Представители местных властей и полиции обследовали участок, рядом с которым погибла россиянка, но, по их данным, свидетельств обрушения горных пород нет. Защитная сетка на склонах также не порвана.