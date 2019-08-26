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РИА Новости

Акул, гекконов и жирафов взяли под международную защиту

15:46 26.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГеккон Токи в экзотариуме, который открылся в парке "Центральный" в Калининграде
Геккон Токи в экзотариуме, который открылся в парке Центральный в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Геккон Токи в экзотариуме, который открылся в парке "Центральный" в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Жирафы, акулы, скаты, трепанги и гекконы впервые попали в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), голосование о включении редких видов животных прошло на первой неделе работы СИТЕС.
СИТЕС - Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, которую поддерживают 183 страны, в том числе и Россия. Заседания Конвенции проходят раз в три года, в 2019 году заседание СИТЕС должно было пройти в Шри-Ланке, но из-за терактов было перенесено в Женеву.
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"Рекомендацию включить жирафов в Приложение 2 подавали Центральная африканская республика, Чад, Кения, Мали, Нигер и Сенегал. Численность жирафов сократилась на 36-40% за 30 лет с 1985 по 2015 годы. Всего сейчас 68 тысяч взрослых жирафов, у двух из девяти подвидов статус критически угрожаемых. К тому же популяции жирафов фрагментированы, а основные угрозы для них - это гражданские войны в Африке, сокращение среды обитания и браконьерство. В результате голосования жирафа включили в Приложение 2, что давно уже надо было сделать", - сказала РИА Новости старший советник программы по сохранению морей Международного фонда защиты животных (IFAW), участник переговоров Мария Воронцова.
Геккон токи, которому угрожает истребление из-за того, что он используется в медицине и продается как домашнее животное, был включен во второе приложение Конвенции. Эксперты отмечали, что объем поставок гекконов этого вида из Малайзии находится на уровне миллионов особей ежегодно.
Международное сообщество также включило в Приложение 2 СИТЕС три вида морских огурцов (трепангов). Вылов этих беспозвоночных носит масштабный и бесконтрольный характер, включение трепангов в Приложение 2 позволит сократить объемы варварской добычи в Юго-Восточной Азии.
Кроме того, 18 видов акул и скатов, которые находятся под угрозой исчезновения из-за международной торговли их плавниками и мясом, были включены в Приложение 2 СИТЕ.
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