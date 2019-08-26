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РИА Новости

"Жуковский" начал работу по улучшению деятельности орнитологической службы

15:43 26.08.2019 (обновлено: 15:56 26.08.2019)
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости/Прайм. Аэропорт "Жуковский", после вылета из которого самолет аварийно сел на кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек, совместно с ЛИИ им. Громова приступил к реализации мер для комплексного улучшения работы орнитологической службы, сообщила пресс-служба аэропорта.
"Международный аэропорт "Жуковский" совместно с оператором аэродрома "Раменское" – Лётно-исследовательским институтом имени М.Громова – приступил к реализации мер для комплексного улучшения работы орнитологической службы", - говорится в сообщении.
Крыло самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего 15 августа в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области успешную экстренную посадку после попадания в двигатели птиц
25 августа, 09:53РИА Новости
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
В частности, аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и скорейшее внедрение нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами ЛИИ.
"Для ускорения работ мы приняли решение максимально поддержать начатую ЛИИ модернизацию и разделить затраты на приобретение новейшего оборудования. Мы – коммерческая структура и можем действовать свободнее в вопросах осуществления закупочных процедур, таким образом, работы будут завершены в кратчайшие сроки: основной комплекс мероприятий будет осуществлен до открытия выставки МАКС", - процитировали в пресс-службе первого заместителя генерального директора АО "Рампорт Аэро" Евгения Солодилина.
"Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома. Предпринятые меры позволят качественно повысить эффективность работы соответствующих служб и обеспечить кардинальное улучшение орнитологической обстановки на территории аэропорта", - процитировала пресс-служба Солодилина.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, 15 августа аварийно сел на кукурузном поле в Подмосковье после вылета из "Жуковского". На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы он столкнулся со стаей чаек.
Чайки
20 августа, 03:42РИА Новости
Орнитолог объяснил появление в России окольцованных в Швеции чаек
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ТуризмЭкстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияМосковская областьРоссияЖуковскийОбщество
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