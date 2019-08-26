"Жуковский" начал работу по улучшению деятельности орнитологической службы

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости/Прайм. Аэропорт "Жуковский", после вылета из которого самолет аварийно сел на кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек, совместно с ЛИИ им. Громова приступил к реализации мер для комплексного улучшения работы орнитологической службы, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт "Жуковский" совместно с оператором аэродрома "Раменское" – Лётно-исследовательским институтом имени М.Громова – приступил к реализации мер для комплексного улучшения работы орнитологической службы", - говорится в сообщении.

В частности, аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и скорейшее внедрение нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами ЛИИ.

"Для ускорения работ мы приняли решение максимально поддержать начатую ЛИИ модернизацию и разделить затраты на приобретение новейшего оборудования. Мы – коммерческая структура и можем действовать свободнее в вопросах осуществления закупочных процедур, таким образом, работы будут завершены в кратчайшие сроки: основной комплекс мероприятий будет осуществлен до открытия выставки МАКС", - процитировали в пресс-службе первого заместителя генерального директора АО "Рампорт Аэро" Евгения Солодилина.

"Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома. Предпринятые меры позволят качественно повысить эффективность работы соответствующих служб и обеспечить кардинальное улучшение орнитологической обстановки на территории аэропорта", - процитировала пресс-служба Солодилина.