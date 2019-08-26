Первый космонавт ОАЭ прошел 90 курсов подготовки к полету на МКС

ДУБАЙ, 26 авг - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который через месяц отправится к МКС, за год прошел более 1,4 тысячи часов и 90 курсов подготовки, сообщил генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида, подписавшего с Роскосмосом соглашение о полете, Юсиф Хамад аль-Шаабани.

"Аль-Мансури за год прошел более 1,4 тысяч часов и 90 курсов подготовки к полету", - сказал аль-Шаабани на пресс-конференции.

Аль-Мансури и его дублер Султан аль-Нейяди "вместе прошли много тренировочных курсов для подготовки к этому полету, который является важной вехой в современной истории ОАЭ", добавил он.

По его словам, два эмиратских космонавта начали тренировки с изучения русского языка в Центре подготовке космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке, поскольку это было основным требованием для подготовки к полету на корабле "Союз".

Аль-Шаабани также отметил, что подготовка к полету начнется 3 сентября с интенсивной тренировки обоих космонавтов.