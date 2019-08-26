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РИА Новости

Первый космонавт ОАЭ прошел 90 курсов подготовки к полету на МКС

15:41 26.08.2019 (обновлено: 16:09 26.08.2019)
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© Фото предоставлено Космическим центром имени Мухаммеда бен РашидаПодготовка космонавтов ОАЭ
Подготовка космонавтов ОАЭ
© Фото предоставлено Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида
Подготовка космонавтов ОАЭ
ДУБАЙ, 26 авг - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который через месяц отправится к МКС, за год прошел более 1,4 тысячи часов и 90 курсов подготовки, сообщил генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида, подписавшего с Роскосмосом соглашение о полете, Юсиф Хамад аль-Шаабани.
"Аль-Мансури за год прошел более 1,4 тысяч часов и 90 курсов подготовки к полету", - сказал аль-Шаабани на пресс-конференции.
Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури
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Аль-Мансури и его дублер Султан аль-Нейяди "вместе прошли много тренировочных курсов для подготовки к этому полету, который является важной вехой в современной истории ОАЭ", добавил он.
По его словам, два эмиратских космонавта начали тренировки с изучения русского языка в Центре подготовке космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке, поскольку это было основным требованием для подготовки к полету на корабле "Союз".
Аль-Шаабани также отметил, что подготовка к полету начнется 3 сентября с интенсивной тренировки обоих космонавтов.
Аль-Мансури пробудет на орбите восемь дней. К МКС он отправится с Байконура 25 сентября на пилотируемом корабле "Союз МС-15" вместе россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир, для которой это будет тоже первый космический полет.
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