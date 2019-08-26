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РИА Новости

В Кирове автобус протаранил девять машин

15:36 26.08.2019 (обновлено: 16:56 26.08.2019)
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© Фото : УМВД России по Кировской областиДТП на улице Комсомольской города Кирова водитель с участием автобуса "Лиаз". 26 августа 2019
ДТП на улице Комсомольской города Кирова водитель с участием автобуса Лиаз. 26 августа 2019
© Фото : УМВД России по Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Автобус ЛиАЗ повредил девять автомобилей в Кирове, водитель одной из легковых машин получил травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД по Кировской области.
ДТП произошло на улице Комсомольской в 12.00.
"Водитель автобуса ЛиАЗ не справился с управлением во время движения и совершил наезд на девять автомобилей: Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Tiguan, Hyundai Solaris, два автомобиля Renault Logan, KIA Rio и Kia Spectra, а также ВАЗ-2115 и LADA Vesta. В результате происшествия один человек получил травмы", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба администрации Кирова, по факту инцидента в автотранспортном предприятии проводится служебная проверка. По предварительным данным, водителю внезапно стало плохо за рулем, из-за этого и произошла авария. Водитель автобуса госпитализирован.
© Фото : УМВД России по Кировской областиДТП на улице Комсомольской города Кирова водитель с участием автобуса "Лиаз". 26 августа 2019
ДТП на улице Комсомольской города Кирова водитель с участием автобуса Лиаз. 26 августа 2019
© Фото : УМВД России по Кировской области
ДТП на улице Комсомольской города Кирова водитель с участием автобуса "Лиаз". 26 августа 2019
"Перед выходом в рейс водитель автобуса (мужчина 1956 года рождения) прошел обязательный медицинский осмотр и получил допуск к выходу на маршрут. В сентябре водитель должен был пройти очередной углубленный медицинский осмотр. До сегодняшнего происшествия серьезных проблем со здоровьем у мужчины не было выявлено", - уточнили на автотранспортном предприятии.
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