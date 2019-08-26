В Кирове автобус протаранил девять машин

"Водитель автобуса ЛиАЗ не справился с управлением во время движения и совершил наезд на девять автомобилей: Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Tiguan, Hyundai Solaris, два автомобиля Renault Logan, KIA Rio и Kia Spectra, а также ВАЗ-2115 и LADA Vesta. В результате происшествия один человек получил травмы", - говорится в сообщении.