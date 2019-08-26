В Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Организаторы фестиваля уличной живописи "Стенограффия" и стрит-арт художник Покрас Лампас решили убрать крест из работы на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, которая ранее вызвала недовольство верующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

В понедельник в администрации Орджоникидзевского района состоялась встреча организаторов фестиваля и верующих активистов, протестующих против граффити.

"Креста на Площади первой пятилетки не будет. Это решение художника, потому что мы не хотим ссорить между собой людей", – сказала собеседница агентства.

Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.